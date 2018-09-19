بعد خرق الهدنة جنوب طرابلس.. السراج يلغي زيارته المقررة إلى نيويورك هذا الشهر

ليبيا – ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاربعاء زيارته المقررة إلى نيويورك هذا الشهر لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مصدر بمكتب الإعلام بمجلس رئاسة الوزراء في تصريح لقناة ليبيا تابعته المرصد أن السراج كلف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بتمثيل ليبيا في الدورة الـ73 من إجتماعات الجمعية.

يشار إلى أن الغاء السراج لزيارته إلى نيويورك تأتي وسط توتر أمني تشهده العاصمة طرابلس بعد خرق كل من كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبدالغني الككلي ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي للهدنة الموقعة في الزاوية واعلان اللواء السابع تعرض مواقعه في وادي الربيع وخلة الفرجان للهجوم من قبل قوات الوفاق يوم أمس الثلاثاء.

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