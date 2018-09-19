داخلية الوفاق تدعو المواطنين للوقوف مع لجنة الترتيبات الأمنية

طرابلس-العنوان

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أهالي طرابلس وضواحيها للوقوف مع لجنة الترتيبات الأمنية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها لاستتباب الأمن.

وأفادت الوزارة، أن لجنة الترتيبات الأمنية تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس، وتقديم الحماية للمواطنين وللممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية منضبطة ومهنية.

وأضافت، أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل على تحقيق كافة المهام المناطة بها، والتي لا تقتصر على تأمين طرابلس الكبرى فقط، بل إن الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات تشمل كافة المدن، عبر دعم كافة الجهات والوزارات لهذه اللجنة.

وقالت، إن من المهام الرئيسية التي كلفت بها لجنة الترتيبات الأمنية تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشارت إلى أنها أعدت كل الترتيبات بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية باستلام كافة المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية و ذات خبرة عالية وبعيدة كل البعد عن أي تجاذبات سياسية.

وذكرت، أن مهمتها كذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية.

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