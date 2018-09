“داخلية الوفاق”: نعمل على تسليم كافة المرافق الرئيسية لشرطة نظامية

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ” إن لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلت بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تهدف إلى إحلال لأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس، وتقديم الحماية للمواطنين وللممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية منضبطة ومهنية”.

وأضافت الوزارة،” أنه بالرغم كافة الصعوبات والتحديات إلا أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل على تحقيق كافة المهام المناطة والتي لا تقتصر على تأمين طرابلس الكبرى فقط بل أن الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات تشمل كافة المدن، عبر دعم كافة الجهات والوزارات لهذه اللجنة”.

وأوضحت الوزارة،” من المهام الرئيسية التي كلفت بها لجنة الترتيبات الأمنية تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، والذي يسعى المعرقلين للاتفاق السياسي إلى منع حصولها عبر الاستمرار في العبث بأمن الوطن وترويع المواطنين، حيث أن استحقاق الانتخابات هو المخرج الوحيد بليبيا من حالة الانقسام والاقتتال الحالي”.

وأضافت الوزارة، ” قمنا بإعداد كل الترتيبات بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية باستلام كافة المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية وذو خبرة عالية وبعيدة كل البعد عن أي تجاذبات سياسية مهمتها حماية ممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية”.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني كافة مكونات الشعب الليبي للوقوف مع لجنة الترتيبات الأمنية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها لاستتاب الأمن في كافة ربوع الوطن.

