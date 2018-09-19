تجهيزات لاجتماع ثلاثي بشأن ليبيا

تستضيفُ العاصمةُ المصريةُ القاهرة الشهرَ المقبل الاجتماعَ الثلاثيَّ بين تونس والجزائر ومصر، لمناقشةِ الملفِّ الليبيّ وإلقاءِ الضوءِ على المستجدّات الجارية في طرابلس.

وفي إطارِ التحضيراتِ للاجتماع التقى الرئيسُ التونسيُّ الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء، وزيرَ خارجيَّتِه خميس الجهيناوي، واستعرض اللقاءُ المستجدّاتِ على الساحة الليبية، والاجتماعَ الثلاثي المرتقب لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في إطار الجهودِ المبذولةِ للمساهمة في دفع العمليةِ السياسية بليبيا، وتحقيقِ الأمنِ والاستقرار.

ويذكر أن تونس تقود منذ العام 2017 مبادرة رسمية مع دول الجوار، لبحث حلول للأزمة في ليبيا.

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