بلدي بنغازي يدرس تطوير وتخطيط المناطق المتضررة من الحرب

درس مجلس بنغازي البلدي إمكانية إعادة تخطيط المناطق المتضررة أثناء الحرب، وتطويرها وفق معايير عصرية وحديثة.

وأوضح بلدي بنغازي في صفحته الرسمية الثلاثاء، أن هناك دراسات وأعمال فنية تجرى لتطوير الكورنيش بمنطقة وسط البلاد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الموروث المعماري والثقافي للمدينة القديمة، والحد من ظاهرة الاعتداء على المخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التى طرأت على المدينة .

يذكر أن وسط مدينة بنغازي تعرض لدمار شبه كامل؛ نتيجة الاشتباكات التي حدثت بالمدينة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة الماضية.

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