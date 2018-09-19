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ضبط 350 جالون من البنزين المعد للتهريب إلى تونس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكنت الدوريات المتحركة التابعة للغرفة الأمنية بصبراتة، من ضبط 350 جالون بنزين من السيارات المارة بالطريق العام المعدة للتهريب إلى تونس .

وأوضح اسماعيل الكرشودي أحد عناصر الدوريات المتحركة بالغرفة الأمنية صبراتة في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الكميات المضبوطة ازدادت عقب فتح معبر رأس اجدير، لافتاً إلى تفريغ الكمية المضبوطة في خزانات الوقود.

الجدير بالذكر، أن الغرفة الأمنية صبراتة تقوم باقامة الدوريات المتحركة في العديد من التقاطعات بالمدينة، لضبط الوقود وغيرها من السلع التي يتم تهريبها .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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