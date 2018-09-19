معيتيق يتابع سير العمل بمركز التحكم بالشركة العامة للكهرباء

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، زيارة ميدانية لمركز التحكم الوطني والجهوي الغربية بالشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن الزيارة التي أجريت اليوم الأربعاء، شملت استعراض موظفي الشركة ألية إعادة بناء الشبكة الكهربائية وإدخال وحدات التوليد إلى الخدمة، إلى جانب طريقة إدارة عملية برنامج طرح الأحمال ومدى تأثير الإشتباكات على أداء الشبكة.

وتخللت الزيارة إطلاع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق،على حجم الصعوبات التي واجهها العاملون بغرفتي التحكم وكيف تم التغلب عليها في ظل الظروف الصعبة وتحت أصوات الاشتباكات وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا