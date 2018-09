“معيتيق” يزور الشركة العامة للكهرباء

المتوسط

قام النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لمركز التحكم الوطني والجهوي الغربية بالشركة العامة للكهرباء.

وتفقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق خلال زيارته سير العمل بالشركة، واستمع إلى شروح وافية من قبل مهندسي الشركة العاملين بمركز التحكم الوطني والجهوي على كيفية إعادة بناء الشبكة الكهربائية وإدخال وحدات التوليد إلى الخدمة، وكيف تدار عملية برنامج طرح الأحمال ومدى تأثير الاشتباكات على أداء الشبكة.

كما اطلع معيتيق على حجم الصعوبات التي واجهها العاملون بغرفتي التحكم وكيف تم التغلب عليها في ظل ظروف صعبة وتحت أصوات الاشتباكات وذلك من أجل الحفاظ على استقرارية الشبكة.

