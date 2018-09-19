شركة البريقة تحذر من تبعات تجدد الاشتباكات بالقرب من خزاناتها في طريق المطار

ليبيا – دعا رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، مطالباً الجهات المتناحرة بالابتعاد الفوري عن خزانات الشركة القريبة من منطقة الاشتباكات التي تجددت أمس الثلاثاء.

بن كورة أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة إلى أن تجدد الإشتباكات أدى إلى سقوط قذيفتين على أرض خالية داخل المستودع لم تتسبب بأضرار، داعياً إلى حماية المستخدمين الذين يعملون بكل جهد لتأمين المحروقات من بنزين وديزل للمواطن.

كما حذر من التداعيات الوخيمة لأي إصابات جديدة في الخزانات ومدى تأثيرها على حياة المواطن وعلى اقتصاد ليبيا ككل، مؤكداً على أن الشركة مستمرة في إيصال المحروقات بطرق بديلة.

وإعتبر أن تواصل الاشتباكات بهذه الطريقة قد تخلق مختنقات كبيرة وتزيد من معاناة المواطن بعد احتواء المشكلة والتي تسببت فيها نفس الأحداث خلال الأيام الماضية وكذلك فإنها تعرض حياة العاملين للخطر.

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