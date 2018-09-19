الهند: مجلس الوزراء يصدر أمرا حاسما بشأن “أنت طالق بالثلاث”

أقر مجلس الوزراء الهندي أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي “بالثلاث”، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها، وفق “رويترز”.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت “الطلاق بالثلاث”، العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.

وقضت المحكمة، في أغسطس/آب من العام الماضي، بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق “أنت طالق” ثلاث مرات. وتحاول الحكومة سن تشريع “يحظر تماما” هذا الإجراء.

وقال مودي، الشهر الماضي، في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه “لن يهدأ لحين إنصافهن” في إشارة إلى النساء.

والطلاق البائن (الثلاثي) يعني أن يتلفظ الزوج بكلمة “الطلاق ثلاث مرات، مرة واحدة”، وهو ما حظرته عدة دول إسلامية، لكن ما زال ساريا في الهند.

الطلاق الثلاثي لا يزال يمارس في العديد من الدول على الرغم من أنه لم يذكر في القرآن الكريم. وبحسب بيان مقدم إلى المحكمة العليا في الهند لا يوجد أي قانون يحمي المرأة المسلمة من هذه الممارسة التعسفية أو غير العادلة”.

ومن الجدير بالذكر أن المسلمون في الهند يشكلون حوالي 13% من مجموع السكان أي حوالي 1.3 مليار نسمة.

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