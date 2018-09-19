اللواء السابع: لا نزال نحافظ على تمركزاتنا في طرابلس

أكد اللواء السابع مشاة، أن عناصره لا تزال تحافظ على تمركزاتها في المناطق التي حررتها في العاصمة طرابلس، وتبسط كامل سيطرتها وسط انتشار لدوريات الأمن بها لتأمينها.

وقال اللواء السابع في إيجاز صحفي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “حاولت المليشيات بمنطقة ابوسليم التعرض لمواقع تمركز قوات اللواء السابع في محور ابوسليم بشارع الخلاطات إلا أن الوحدات تعاملت مع هذه الفلول من المليشيات التي تضم في صفوفها عدد كبير من صغار السن ودحرتهم، كما صدت القوات هجوما آخر في وادي الربيع من قبل المليشيات المارقة التي خرقت الهدنة وهذا يثبت طبيعتهم الغادرة، ونجدد دعوتنا لكل من يقاتل بجانب تلك المليشيات أن ينسحب فورا ويجنب نفسه مواجهة وقتال الجيش في مختلف المحاور، وذلك بحسب تعبيره.

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