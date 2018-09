الأزمة الليبية على رأس مباحثات وزير خارجية سلوفاكيا بالقاهرة

المتوسط:

يبدأ لوكاس باريزك، وزير الدولة للشئون الخارجية السلوفاكي، زيارة لمصر، السبت المقبل، ولمدة يومين، يجري خلالها مباحثات مع السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الأوروبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، الوضع الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وقال «لوكاس باريزك» اليوم الأربعاء، قبيل زيارته لمصر، إن الهدف من زيارته للقاهرة ليس فقط مناقشة قضايا التعاون الثنائي بين البلدين ولكن كذلك القضايا الدولية وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط بجانب قضيتي الإرهاب والهجرة.

وأكد أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وثقلها الإقليمي والدولي يجعلها شريكا طبيعيا لسلوفاكيا وأن التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي قد حقق تقدما ملحوظا منذ عام 2016 ولكن توجد فرص كبيرة لمزيد من التعاون حيث يمكن للشركات السلوفاكية أن توفر منتجات وتكنولوجيات والمعرفة منافسة التي يمكن أن تستخدم في تحديث الصناعة والبنية التحتية في مصر.

