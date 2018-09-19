إجتماعي قبائل النوايل يطالب الكتيبة ” 135 ” بتأمين الجميل وعدم المشاركة فى نزاعات خارجها

ليبيا – وجهت المجالس الاجتماعية لقبائل النوايل والعربان اليوم الاربعاء خطاباً رسمياً لآمر الكتيبة 135 بشأن مطالبته بعدم التدخل في الصراعات والتجاذبات السياسية خارج بلدية الجميل .

قبائل النوايل والعربان حيت في خطابها الذي تلقت المرصد نسخة منه جهود الكتيبة 135 المبذولة لخدمة الصالح العام ، مبينين بأن شيوخ القبائل وأعيان مدينة الجميل بكل شرائحها أتخذوا منذ سنوات مبدء النأي بالنفس على كل التجاذبات السياسية بين أبناء الوطن الواحد ، واخذ موقف الحياد من كل الصراعات.

وأضافت القبائل في خطابها :” نأمل منكم عدم السماح بإشـراك أبنائنا في أي صراع أو قتال بين المدن والقبائل الليبية مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الأمنية التي تشهدها المدينة وامتداد حدودها مع الجمهورية التونسية إلى أكثر من 150 كم2 “.

وكشف الخطاب على أن حدود البلدية مع جمهورية تونس تشهد كثرة عمليات التهريب ودخول العصابات التي تعيث في المنطقة فساد ، مطالبين آمر الكتيبة 135 بالمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الجريمة داخل المدينة

وأكدت قبائل النوايل والعربان في ختام بيانها على رفض قبائل وشيوخ المدينة إدخال أبنائهم في أي صراع أو قتال مع الليبيين.

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