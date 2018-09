المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انتهاء أعمال صيانة كوابل ضغط منخفض، وتنفيذ 3 وصلات ضغط منخفض في دائرة مشروع الهضبة امام محطة الديك ارومي.

يذكر أن النائب الأول لرئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق قد زار اليوم الأربعاء مقر الشركة العامة للكهرباء للاطمئنان على سير العمل بها.

