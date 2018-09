المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ” إن انتشار السلاح في البلاد يهدد بإراقة المزيد من الدماء، ويمتد هذا التهديد على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل تنامي العناصر الإرهابية العابرة للحدود”.

وقالت الوزارة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ” إن انتشار السلاح من أهم التحديات التي تواجه المساعي الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات الداخلية”.

وأضافت الوزارة، ” أن الرصاص العشوائي لا يزال يسقط المزيد من الضحايا في البلاد، بالرغم من التحذيرات المتكررة من وزارة الداخلية والحملات التوعوية، حيث تحولت كثير من المناسبات الاجتماعية إلى أحزان، نتيجة الاستعمال الخاطئ لهذه الأسلحة الفتاكة”.

وأوضحت الوزارة،” أن أصوات كثيرة نادت لجمع السلاح، وإعادته للدولة والاتجاه نحو التنمية والأعمار، ودعوة كافة المواطنين تسليم أسلحتهم للدولة، والانخراط في بناء الوطن والنهوض به ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل على توفير فرص عمل للشباب، (فالدول لا تنهض إلا بشبابها) ووضع سياسات تنموية ترعى هذه الشريحة الهامة والاهتمام بها، وتوجيههم نحو العلم والمعرفة”.

وأوضحت الوزارة،” إن انتشار الأسلحة يعكس مخاوف من عدم تحقيق الاستقرار، وهو ما عبرت عنه مؤخراً المنظمات والهيئات الدولية، والتي أكدت إن انتشار السلاح ووجود هذه التشكيلات المسلحة، من شأنه أن يعرض أمن الوطن والمواطن للخطر”.

وأكملت الوزارة،” يجب التوعية والإرشاد من مخاطر السلاح لما لها من سلبيات تعود على الوطن والمواطن، فنأمل من كافة وسائل الإعلام الليبية بالتوعية من مخاطره، وأن تكون شريك مع وزارة الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة للمساهمة في بناء الوطن”.

The post “داخلية الوفاق”: السلاح منتشر في ليبيا بالرغم من حملاتنا التوعوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية