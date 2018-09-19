هكذا وصف الداهش هيئة مكافحة الفساد في ليبيا

وصف الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش، هيئة مكافحة الفساد في ليبيا بأنها “الهيئة الشبح”.

وقال الداهش في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “نسمع بأن لدينا في ليبيا جسم أسمه هيئة مكافحة الفساد، ولكن في الحقيقة لم نجد إلا الفساد، فلم نعرف إلى كتابة هذه السطور ما هي هذه الهيئة، هل هي منظمة سرية، نادي روتاري، مصنع حفاظات أطفال؟ هيئة لم نصادفها في شارع، ولا في زنقة، ولا محطة للتزود بالوقود، ولا جامع، هل هيئة كيان إداري، وإلا شبح؟ (طيب) هذا الفساد كله ولدينا هيئة لمكافحة الفساد، كيف يكون الأمر من دونها، يعني نفتح حنفية المطبخ يصب فساد؟ يا هيئة مكافحة الفساد على الأقل كحة حتى نعرف في أي مستشفى، وفي أي قسم، وعلى أي سرير تنامون؟”.

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