رئيس البرلمان الإيطالي يبحث مع «السيسي» الوضع في ليبيا

بحث رئيس البرلمان الإيطالى، روبرتو فيكو، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى العاصمة القاهرة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، فضلاً عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسى التقى الإثنين الماضي، روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، فضلًا عن سفير إيطاليا بالقاهرة».

وقال «راضى» «إن اللقاء تناول أيضا قضية مقتل الطالب «ريجيني»، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالى والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، وكذلك توجيهاته بتذليل أي عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.

