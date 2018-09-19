ماذا قال السلاك عن زيارة السراج إلى نيويورك؟

أعلن محمد السلاك المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلغاء زيارة الأخير إلى نيويورك دون توضيح الأسباب.
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جريدة الايام الليبية
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