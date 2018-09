المتوسط:

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، ” أنه يرحب باختتام الانتخابات البلدية في بلديات بني وليد ودرج”.

وأضاف بيكر، خلال تغريدة له على صفحته بموقع تويتر، ” أن بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم الى ليبيا في المسار الديمقراطي، حيث تقدم 1.2جنيه استرليني مليون على مدى عامين لدعم انتخابات نزيهة وآمنة على الصعيد المحلي والوطني في ليبيا”.

