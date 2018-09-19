تراجع ليبيا في مؤشر التنمية البشرية الأممي

تراجعت ليبيا في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 الصادر من منظمة الأمم المتحدة من الرتبة 82 إلى 108.

ويشمل 189 دولة، ويعد مؤشر التنمية البشرية HDI هو مؤشر ابتكرته الأمم المتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم، ويصدر له تقريرا سنويا منذ عام 1990 وما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين في الدول المختلفة.

وفي المراتب الخمس الأولى، جاءت الدول على التوالي: النرويج، سويسرا، أستراليا، إيرلندا، ألمانيا. أما المراتب الخمس الأخيرة فهي على التوالي لكل من بوروندي، تشاد، جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والنجير.

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