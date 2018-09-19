اليوم الأربعاء توزيع مادة الدقيق على مخابز اجدابيا

أعلن مكتب خدمات اقتصاد اجدابيا البدء في توزيع مادة الدقيق على مخابز مدينة اجدابيا اليوم الأربعاء.

وقال سليمان المنفي عضو خدمات الاقتصاد ” للاقتصادية ” ان الكمية المستلمة من مادة الدقيق غير كافية حيث سيتم توزيع مخصصات مادة الدقيق علي عدد 20 مخبز من اصل 52 مخبز بالمدينة.

واضاف تم الاتفاق علي تزويد المدينة بشحنة اخري من مادة الدقيق خلال الايام القادمة لتلبية احتياجات باقي المخابز حيث سيتم التوزيع بنفس الكيفية ونفس الكميات.

يذكر بان وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة سبق واعلنت أنها تعتزم بدء توزيع مادة الدقيق في مدن أجدابيا، الواحات، الكفرة، تازربو، البريقة، خليج السدرة، الزويتينة، هراوة، مرادة، وادي زمزم.

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