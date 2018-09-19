سلامة: قائمة العقوبات ستضم مسؤولين عن التشكيلات المسلحة بطرابلس

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عن امتلاكه المعلومات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف المتقاتلة برعاية البعثة الأممية.

وقال سلامة يف حوار متلفز بثته قناة 218، “لدينا كل المعلومات حول من قام بخرق وقف إطلاق النار ويهدد حياة المدنيين في طرابلس”، مؤكدا أن قائمة العقوبات التي سترسل حول طرابلس ستضم أفراداً مسؤولين عن عناصر وتشكيلات مسلحة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال بين الأطراف المتقاتلة.

وتابع “ما زلنا نراقب وقف إطلاق النار 24 ساعة، وأُنشئت غرفة خاصة لمراقبة وقف إطلاق النار، وسنحاول مساعدتها وحتى الساعة نراقب الخروقات ونعلم من يقوم بها وذاكرتنا طويلة”.

وأكد سلامة، أنه سيطلب من مجلس الأمن، إجراء تعديلات على خطة العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي، قائلا “سأتحدث بوضوح في إحاطتي المقبلة لمجلس الأمن، خاصة مع تطورات المشهد في ليبيا، والعراقيل التي واجهتنا، والأجسام التي لم تقم بدورها”، “نقول لليبيين إن هناك خطة واحدة، وهي خطة البعثة الأممية، التي وافق عليها مجلس الأمن قبل عام”، قبل أن يضيف:” أنا لست مغرما باتفاق الصخيرات عام 2015، ولكن لا أريد حالة فراغ في ليبيا”.

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