65 مليون دينار ذمم للعامة للكهرباء والصرف الصحي خلال 2017

بلغت حصيلة فواتير المياه التي لم تحصّل لصالح الشركة العامة للكهرباء والصرف الصحي 65 مليون دينار ليبي خلال العام 2017 .

وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة المعتمد السنوسي خلال حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية ، الذي بثته قناة ليبيا، أن الشركة تعرضت للتهديد من قبل أحد المكونات الرئيسية في طرابلس ، بعد فصلها الخدمة عنه جراء عدم دفعه الذمم المترتبة عليه .

وحول ملف فرق الدعم ، بيّن السنوسي أنه في العام 2010 ، حُدد فرق الدعم بـ 200 مليون دينار ليبي ، والدولة ضاعفت المرتبات وبقيت قيمة الفرق كما هي ، الى أن تم رفعه في العام 2017 الى 230 مليون ، وبالعام الجاري 260 مليون ، ما جعل سعر الكلفة التشغيلية للتر على الشركة الأعلى عالميا ، و بسعر بيع هو الأقل عالمياً.

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