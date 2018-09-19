بلدية بنغازي تبحث سبل الحد من التعدي على المخطط العمراني للمدينة

ليبيا – عقد أمس الثلاثاء إجتماعاً موسعاً برعاية عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والإدارات ذات العلاقة بمجال التخطيط العمراني داخل مدينة بنغازي.

الإجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية تبادل المعلومات وعرض المشاكل والصعوبات التى يمر بها التخطيط العمراني للوصول لحلول وآليات عمل للحد من ظاهرة الاعتداء على مخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التى طرأت عليها.

وبدوره شدد عميد بلدية بنغازي على ضرورة حماية المخططات من التعديات، مؤكداً على سعي البلدية الى اعتماد مخططات جديدة.

كما اشار العبار الى ما تعرضت له المدينة جراء الحرب الشرسة التي ترتب عليها دمار كبير بالأخص بوسط البلاد والتي تعتبر مدينة تاريخية، مؤكداً على أنهم سيعملون سوياً لإعادة تخطيط هذه المنطقة وتطويرها بما يتماشى مع العصر.

يشار إلى ان الإجتماع عقد بحضور كل من “رئيس فرع مصلحة التخطيط العمرانى المهندسة،مدير الهيئة العامة للبيئة، مدير الهيئة العامة للمناطق الصناعية، مدير إدارة السجل العقاري، مدير الغرفة التجارية، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، مسؤولي مكاتب قطاعات الإسكان والمرافق والمواصلات والزراعة والاقتصاد والصناعة، مراقب أثار بنغازى، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الشركة العامة للكهرباء، جهاز المدن القديمة، مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي، مدير مشروع الجيل الثالث بمكتب العمارة، مدير مكتب التخطيط الحضري”.