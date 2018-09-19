توزيع الدقيق المدعوم على مخابز ترهونة

من المقرر أن تبدأ المخابز بترهونة العمل وبيع كل 6 أرغفة من الخبز بدينار، بعد أن وزعت لجنة الأزمة ببلدية ترهونة الدقيق المدعوم .

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أنها قامت بتوفير الدقيق المدعوم ، وتوزيعه على المخابز ، لافتة إلى أنه سيتم عرض أسماء المخابز والجداول الزمنية لخدماتها ومواقعها .

وبينت أنها ستقوم بتوفير الدقيق المدعوم أسبوعياً بعد تقديم التقارير من اللجان المعتمدة ، علما أنها ستتابع عمل المخابز من حيث المواصفات ، وأنه سيتم سحب التراخيص وإيقاف الدقيق عن أي مخبز يخالف المواصفات.

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