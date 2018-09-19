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سلامة يؤيد مطالب “المجموعات المهاجمة” على طرابلس ويضع شرطين لتنفيذها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

أعلن رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة تأييده لمطالب المجموعات التي هاجمت العاصمة طرابلس, معتبراً أن أهدافهم المعلنة مشروعة وخاصة بما يرتبط بـ”تغول المليشيات” داخل العاصمة.

وقال المبعوث الأممي غسان سلامة فى لقاء متلفز عرض مساء أمس الثلاثاء عبر قناة 218 نيوز “هناك وسطاء خير يعملون على تحقيق الأهداف المُعلنة الصادرة عن المجموعات التي هاجمت طرابلس، هناك أهداف مُعلنة لهؤلاء أنا أراها مشروعة مثل تغول المليشيات داخل طرابلس أو ماشابه”.

شروط سلامة
إلا أن غسان سلامة الذي يرى أن مطالب المهاجمين أموراً مشروعة يضع شرطين أمام تنفيذ هذه المطالب وهما “أولاً وقف إطلاق النار بصورة حازمة لكي أتمكن من التحرك بين مختلف الفرقاء أما الشرط الثاني هو بعض الوقت لكي أتمكن من معالجة أمور لها أكثر من سنتين تتفاعل وتتفاقم ولا يمكن وضع حد لها فى ساعات أو أيام ”.

ونوه المبعوث إلى إنهم كبعثة سياسية يراقبون وقف إطلاق النار عن كثب وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة ليبية، و قال : “لقد نشأت غرفة خاصة الآن لكي يقوم الطرف الليبي بهذا الأمر لأنه ليس بإمكاننا القيام به لأننا لسنا بعثة حفظ سلام ولكننا سنسعى لمساعدة هذه الغرفة الليبية بقدر الإمكان للتجهيز والعمل بسرعة ولكن حتى الساعة نحن من يراقب هذه الخروقات وذاكرتنا طويلة ” .

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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  • عموما تأكد لذينا جليا ان مبعوثي الامم المتحده لليبيا لم يكونوا الا زعماء عصابات. هم من يدافع عن كثرة المليشيات و هم من يحمون داعش و الدليل موجود. وهم من يتسترون علي تيوس الفرقاطه و مخانب البرلمان عموما ليبيا ضيعوها الحقراء متع الفرقاطه و الكلاب الضاله و الامم المتحده و مخانب البرلمان اللي توا يجتمعوا بعد خراب عكا. مافيمش تيس واحد عنده ضمير و يثقي الله

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