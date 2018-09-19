الجمارك تعاني نقص مطبوعات الافراجات الجمركية

اشتكي عدد من التجار من تأخير اجراءات استلام بضاعهم في مصلحة الجمارك بسبب عدم وجود مطبوعات الإفراجات الجمركية منذ اكثر من اسبوع.

ووصفوا اجراءات مصلحة الجمارك بالتسيب والإهمال وعدم المسؤولية مضيفين ترتب علي هذا التأخير رسوم إضافية مجبرين علي دفعها علي هيئة غرامات لجهات سبق الاتفاق معها.

وناشد ” التجار ” مسؤولي مصلحة الجمارك احترام الوقت ومراعاة وجود بضائع من المفترض ان تتوجه الي ثلاجات بدلا من وجودها في الحضيرة الجمركية.

وقالوا هذه ليست المرة الأولي التي يتعطل فيها استلام بضاعنا بسبب عدم وجود مطبوعات حيث تكررت مثل هذه المبررات مرات عديدة وفي كل مرة نتكبد خسائر اضافية تحمل علي كاهلنا.

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