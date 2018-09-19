مهندسو وفنيو الكهرباء ينجحون في إعادة تشغيل الشبكة في زمن قياسي

اعلنت الشركة العامة للكهرباء مساء أمس الثلاثاء نجاح مهندسي وفنيو مركز التحكم من إعادة بناء الشبكة العامة والتي انهارت نتيجة تجدد الاشتباكات المسلحة في جنوب طرابلس.

وقالت الشركة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان اعادة تشغيل الشبكة تم في زمن قياسي وبنسبة 60% وان العمل جاري علي مضاعفة الجهود لإعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

وقال عثمان لمباش احد مهندسي محطة الرويس ان اصابة دوائر نقل الطاقة بالهضبة وفصلها نتيجة الاشتباكات امس الثلاثاء ادي الى خروج محطة الرويس ومحطة الزاوية ومحطة جنوب طرابلس من الشبكة العامة، مضيفاً لحسن الحظ ظلت محطة مصراتة ومحطة الخمس في الخدمة وهذا الأمر سهل رجوع باقي المحطات للشبكة العامة سريعاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية