آلاف الطلاب يستكملون اختبارات القبول للالتحاق بمعاهد النفط للسنة الدراسية 2018/2019

أجرت اللجنة المركزية المكلفة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط وباقي اللجان الفرعية هذا الاسبوع بمعهد النفط للتأهيل والتدريب، الامتحانات التفاضلية لقبول الطلبة الجدد للدفعة (49) بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في طرابلس، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية في الزاوية للعام 2018 – 2019.

حيث قامت اللجنة المركزية بتكليف سبع عشرة لجنة فرعية في مختلف مناطق ليبيا على حسب التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني بالإشراف على مجموع (3751) طالبا ممن توفرت فيهم شروط قبول التسجيل

ونوه علي الديب رئيس اللجنة المركزية، قائلاً” لقد أجريت الامتحانات بنجاح وفي ظروف طيبة، وتوجه بالشكر والتقدير “.

للأساتذة أعضاء اللجان على ما قاموا به من مجهودات لإنجاح عملية قبول المتدربين الجدد لهذا العام.

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