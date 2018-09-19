سرقة أحد خطوط الكهرباء بمنطقة الأصابعة

الأصابعة-العنوان

‏قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء إن خط القضامة بدائرة توزيع الأصابعة تعرض لسرقة شملت قص 5 أعمدة من أعمدة التوزيع، إضافة إلى سرقة أسلاك طولها نحو 900 متر.

وأشارت الشركة، أن هذا العمل التخريبي سيساهم في إضعاف الشبكة بالمنطقة وحدوث انقطاعات قد تصل إلى فترات طويلة.

ونقلت الشركة، عن مدير دائرة توزيع الأصابعة المهندس جلال التواتي، قوله: “إن مجموعة خارجة عن القانون والذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيهم قامت باعتداءات متكررة على شبكة التوزيع، وكان آخرها تكرار سرقة خط القضامة”.

وأشار التواتي، إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتعرض لها الخط للسرقة، وذلك بعدما تمت صيانته.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لتعرض عدد من أعمدة توزيع الكهرباء إلى القطع بآلة حادة.

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