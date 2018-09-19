سلامة يهدد بفرض عقوبات على مسؤولي التشكيلات المسلحة المخترقة للهدنة

هدد مبعوث الأمم المتحد لدى ليبيا غسان سلامة بفرض عقوبات دولية على أفراد بوصفهم مسؤولين عن تشكيلات المسلحة، في حال اخترق اتفاق الهدنة الموقع بمدينة الزاوية.

وأوضح سلامة خلال لقائه على قناة 218 الثلاثاء، أن فرض العقوبات قد يستغرق وقتا، منوها إلى أنه لا يوجد لديه خيار الآن إلا وقف إطلاق النار بصورة حازمة؛ ليتمكن من التحرك بين “الفرقاء” لحل ومعالجة أمور عالقة منذ سنين.

وأضاف سلامة أنه لا يقبل أن يرى طرابلس تُدمّر باستخدام الأسلحة الثقيلة التي تؤدي لقتل مدنيين أبرياء، مؤكدا أن البعثة تراقب وقف إطلاق النار 24 ساعة، وأُنشئت غرفة لمراقبة الخروقات وتعلم من يقوم بها.

وبيّن المبعوث الأممي قائلا: إن موقف البعثة واضح وهو عدم استبدال فريق مسلح بآخر، وأن تكون كل القوى التي تحمي طرابلس نظامية ومن جميع المدن، مشيرا إلى أن هناك مطالب “معلنة ومشروعة” في طرابلس، مثل “تغوّل الميليشيات” بها.

وشدد سلامة على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار؛ ليتأكد من أن القوة النظامية المشتركة التي ستحل مكان التشكيلات المسلحة تمثل كل ليبيا.

وشهدت منطقة المشروع وطريق المطار جنوب طرابلس اشتباكات مسلحة فجر الثلاثاء أسفرت عن سقوط جرحى ووقوع أضرار مادية بعد أكثر من أسبوعين من الهدنة.

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