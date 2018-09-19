مصلحة الأحوال بنغازي تحمل هيئة الاتصالات عرقلة إعادة تشغيل المنظومة

حملت إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المسؤولية القانونية للهيئة العامة للاتصالات والبريد، بعدم الموافقة على منح مصلحة الأحوال المدنية خدمة DSL لإعادة تشغيل المنظومة.

وأوضحت المصلحة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الهيئة رفضت منحها الخط من أجل فتح منظومة الرقم الوطني، الاأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل من إدراج وإضافة وتعديل بالمنظومة.

وأكدت الإدارة بأن المنظومة بمدينة بنغازي لابد من إعادة تشغيلها بخدمة DSL لمنع اختراقها والتزوير فيها، ولكن برفض الهيئة منح الخط للإدارة تزيد من معاناة المواطن وتفاهم الأزمة وذلك لعدم حصوله على المنحة المقرر من مصرف ليبيا المركزي كذلك.

يشار إلى منظومة التعديل والإضافة والفصل قد تم إغلاقها منذ شهر مايو 2018 من قبل إدارة التوثيق والمعلومات بمدينة طرابلس.

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