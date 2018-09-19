السيسي ورئيس البرلمان الإيطالي يبحثان الأزمة الليبية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان الإيطالي، روبرتو فيكو، خلال زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي التقى الإثنين الماضي، روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، بحضور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، فضلًا عن سفير إيطاليا بالقاهرة».

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس المصري أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.

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