تعليم الوفاق تتراجع عن قرار نقل إمتحانات الثانوية العامة من جامعة طرابلس

ليبيا – عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أمس الثلاثاء إجتماعاً لمناقشة سير امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتقني المتوسط بمنطقة طرابلس الكبرى جراء الأحداث التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس والتي أربكت سير الامتحانات وزادتها تعقيداً.

عبد الجليل أفاد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لتعليم الوفاق بأن الوزارة عقدت إجتماعاً موسعاً مع لجنة الأزمة المشكلة بالخصوص ووضعت الجميع في تفاصيل وظروف الامتحانات وما سيتم إتخاذه من قرارات وتدابير من شأنها ضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب والصحيح.

وأشار إلى إستماع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات إلى تقرير جامعة طرابلس وتقرير مديرية أمن طرابلس الذين بدورهم أوصو بأن تستمر الامتحانات في أماكنها حفاظاً على تنظيمها وعدم إرباك الممتحنين وأن الظروف وأحده في كافة المواقع.

وعليه اكد على أن الامتحانات مستمرة في نفس المواقع مع متابعة المشهد عن كثب وإعداد تقرير يومي بالخصوص وذلك خلافاً لما تم التصريح به مسبقاً.

كما شدد وزير التعليم بحكومة الوفاق على أن الوزارة ستراعي أي ظروف خاصة كانت أو عامة لأي طالب ممتحن.

يذكر بأن وزارة التعليم أعطت التعليمات إلى اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات للتواصل مع مديرية أمن طرابلس ومراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى وجامعة طرابلس من أجل تقييم الوضع بشكل عام وإتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.