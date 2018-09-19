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ما وجه استياء لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب من الجامعة العربية؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أعربت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، عن استيائها لما ورد في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته 148.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى مراجعة البيان الذي وصفته بـ”غير موضوعي” من حيث ما وصفه البيان بالسلطات الموازية، لافتة إلى أن البيان لم يشر إلى دعم الجيش والذي كان له دور كبير في دحر الإرهاب واستتباب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكدت اللجنة، على رفضها أن يتم مساواة مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي بغيره من الأجسام السياسية المستحدثة، داعية جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشغب الليبي من خلال العمل للوصول إلى توافق عربي ودولي لحلحلة الأزمة الليبية، كما حثت اللجنة الجامعة العربي إلى اتخاذ موقف أكثر اتزانا دون الانحياز لطرف دون طرف.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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