السراج يلغي زيارته إلى نيويورك

ألغى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، زيارته المقررة إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن السراج كلف وفدًا برئاسة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بتمثيل ليبيا في هذه الاجتماعات.

وافتتحت الدورة الثالثة والسبعون أمس، وترأستها ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا من الإكوادور. وانتخبت مالي لتشغر أول مقعد في قاعة الجمعية العامة في أثناء الدورة الـ73، ومن ثم تتبعها بقية الدول وفق الترتيب الهجائي الإنجليزي.

وتبدأ المناقشات رفيعة المستوى يوم 25 سبتمبر وتستمر لمدة تسعة أيام، ويتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من القضايا الدولية والإقليمية منها التنمية المستدامة، ومواضيع حفظ السلم والأمن الدوليين، والنزاعات السياسية وحفظ الأمن وبناء السلام.

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