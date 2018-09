المتوسط:

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إدانتها لخرق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس.

وأكدت اللجنة،” إن خرق الهدنة أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي، ومحاصرة أحياء ومناطق سكنية مكتظة بالسكان المدنيين مما ترتب عليه نزوح أعداد من الأسر العالقة بمناطق النزاع غرب وجنوب غرب طرابلس”.

وأضافت اللجنة،” إن أطراف النزاع تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في استهداف المدنيين لأطراف النزاع، وأن هذه الأعمال التي ترتكبها أطراف النزاع المسلح بطرابلس تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية”.

The post “الوطنية لحقوق الإنسان” تدين خرق إطلاق النار في اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية