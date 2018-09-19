العامة للكهرباء والصرف الصحي: الوضع الأمني بسبها دمّر الشبكة

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والصرف الصحي المعتمد السنوسي أن الوضع الأمني في سبها أدى الى انهيار خدمة الصرف الصحي بشكل كامل فيها .

وأشار السنوسي في حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية الذي بثته قناة ليبيا ، أن وضع الصرف الصحي بسبها كان ممتازاً جداً في العام 2011 ، ولكن الوضاع الأمنية بعد ذلك دمرت الشبكة بشكل كلي .

وأضاف أن محطة سبها كانت تعالج 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة ، إلا أنه في 15-4-2017 هاجمت مجموعة مسلحة المحطة ، وقامت بتدميرها بشكل كامل ، إضافة لسرقة ما فيها من معدات وكوابل ، وكذلك بكثير من المحطات في المنطقة .

وبيّن السنوسي أن الشركة ناشدت القبائل هناك لحماية المحطات ، ولكن بلا جدوى ، مضيفاً أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ، وقلة توفر الوقود وبيعه بسعر مرتفع ، أضعف بنية الصرف الصحي بشكل كبير .

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