“لجنة الخارجية بالنواب” تطالب بلجنة دولية للتحقيق في الفساد

قالت اللجنة الخارجية بمجلس النواب،” أنه في الوقت الذي تؤكد فيه لجنة الخارجية مواصلة عملها مع بعثة الأمم المتحدة وتمكسها بالمبادرة الفرنسية والحوار السياسي كطريق وحيد لحلحلة الأزمة الراهنة وجمع كلمة الليبيين.

وأضافت اللجنة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” إنها تعرب عن الحاجة لأن يلعب مجلس الأمن دورا أكبر في إعادة السلام في ليبيا من خلال دعم أكبر لعمل بعثة الأمم المتحدة وأن يضع القضية الليبية ضمن أولوياته، كما تعتبر اللجنة أن ما يقدمه مجلس الأمن من دعم للبعثة خاصة وعودة الاستقرار إلى ليبيا بصفة عامة غير كافي”.

وأكدت اللجنة،” إنها تعتقد بأن تراجع مجلس الأمن في دعم للشعب الليبي بعد عام 2011 وتراجع اهتمامه بليبيا هو أحد أسباب تدهور البلاد”.

وأوضحت اللجنة،” ليبيا تحتاج لاتخاذ الخطوات العملية لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الفساد وسوء إدارة الأمور العامة واتخاذ الاليات لتوزيع عائدات البلاد بعدالة وشفافية”.

