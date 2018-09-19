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مصدر أمني: إطلاق العائلة المخطوفة من مدينة أوباري قبل أسبوعين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مصدر أمني إطلاق العائلة المخطوفة من مدينة أوباري قبل أسبوعين فى الطريق الرابطة بين الجفرة والبوانيس.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العائلة بصحة جيدة، حيث كان فى استقبالهم رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا وعدد من أعيان الطوارق وتجمع شباب الطوارق.

وأشار المصدر إلى أن عملية إطلاق المخطوفين تمت بمجهودات بعض القيادات الاجتماعية والعسكرية والشبابية للتبو والطوارق.

وتشهد المنطقة الواقعة بين الجفرة والبوانيس منذ فترة عمليات خطف من أجل الحصول على المال من عائلات المخطوفين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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