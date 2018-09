“لجنة الخارجية بالنواب”: نطالب الجامعة العربية باتخاذ مواقف أكثر اتزانا

المتوسط:

انتقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بيان وزراء الخارجية العرب في الدورة 148 لمجلس الجامعة العربية.

وقالت اللجنة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” إن البيان غير موضوعي ويفتقر لفهم الوقائع على الأرض فما وصفه بالسلطات الموازية حيث إنها الحكومة التي اختارها مجلس النواب المنتخب شرعيا، والتي لا تزال تمارس مهامها في توفير الأمن والخدمات في المناطق التي تتبع لشرعية مجلس النواب”.

وأضاف اللجنة،” أن البيان لم يشر لدعم الجيش الوطني والذي كان له دور في دحر الإرهاب”.

وأعلنت اللجنة رفضها لمساواة مجلس النواب المنتخب بغيره من الأجسام السياسية التي استحدثت لاحقا.

ودعت اللجنة، الجامعة العربية لتحمل مسئوليتها والعمل على الوصول لتوافق عربي ودولي تجاه الأزمة الليبية واتخاذ مواقف أكثر اتزانا دون أن تنحاز لطرف على حساب طرف.

