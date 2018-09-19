الصحة: 27 شخص بين قتيل ومصاب خلال اشتباكات طرابلس

قال مصدر بوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا فيما جرح 23 آخرين جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يوم أمس الثلاثاء.

في المقابل عاد الهدوء النسبي إلى طرابلس بعد يوم دامي من الاشتباكات بين مليشيا “لواء الصمود” من جهة، وقوات الأمن المركزي أبو سليم التي يترأسها عبد الغني الككلي “غنيوة” من جهة أخرى.

وقال شهود، إن تراجع حدة الاشتباكات تزامنت مع تحليق مكثف لطيران مجهول الهوية.

وأوضحت مصادر، أن قوات الأمن المركزي أبو سليم تراجعت في اتجاه أبو سليم بعد فقدانها لمناطق المشروع وجزيرة الفحم.

وأسفرت الاشتباكات عن حدوث إظلام تام على جنوب وغرب طرابلس، وصولا إلى الحدود الليبية التونسية.

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، إن الإطفاء العام حدث جراء إصابة دائرتي 1 و2 لجنوب الهضبة.

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