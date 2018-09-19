أحمد المسماري: ما يجري في درنة حرب بين الدولة والإرهاب

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، إن ما يحدث في درنة حرب بين الشعب الليبي الذي تمثله القيادة العامة للقوات المسلحة وبين الإرهابين من جميع دول المنطقة، مشيرًا إلى أن درنة كانت أسيرة للأرهاب مثل تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية.

وتابع ” المسماري ” أنه بفضل القوات المسلحة أصبحت درنة تحت سيطرة الجيش الليبي، مضيفًا أن أى معلومات غير ذلك تعتبر تدليس وكذب.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي هناك عبارة وردة غير صحيحة في مداخلة المندوبة الأنجليزية، وهو عبارة ” الوضع الإنساني الكارثي في درنة ” مشيرًا أنها عبارة غير دقيقة.

ودعا ” المسماري ” خلال المؤتمر الصحفي وسائل الإعلام الأنجليزية لزيارة درنة للوقوف على المعلومات الدقيقة.

وأكد المسماري أن الأملاك الشخصية للأعضاء المتهمين بالإرهاب لا تنزع الإ بقرار من المحكمة.