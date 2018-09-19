منظمات المجتمع المدني في الكُفرة: تقرير لجنة الخبراء مرفوض

أعلنت منظمات المجتمع المدني في الكُفرة رفضها لما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا .

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها، أن منظمات المجتمع المدني ترفض كل ما ذكر في حق أبناء الكُفرة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل المحافظة على تراب الوطن وحماية الحدود في ظل تقاعس كافة مؤسسات الدولة والحكومات والأجسام السياسية المتعاقبة ، كما تدعوا فريق الخبراء وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى عدم الأخذ بالتقارير الكيدية المغرضة والتحري من مصادر المعلومات وعدم التحيز لمكون ضد باقي مكونات المدينة “.

ولفتت المنظمات إلى ان كتيبة سبل السلام تقوم حاليا بتأمين الحدود ومطاردة المرتزقة الذين يمتهنون الخطف والحرابة وتهريب البشر والممنوعات ، إضافة لتصدي الكتيبة 432 أكثر من مرة لأرتال عصابات المعارضة التشادية والسودانية التي حاولت احتلال الكُفرة .

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