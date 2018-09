المتوسط:

افتتح بمدينة نالوت، السبت، معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، الذي ينظمه مكتب الثقافة نالوت، بالتعاون مع جمعية توينزا للنهوض بالمرأة.

ويقام المعرض بصالة المعارض بمكتب الثقافة نالوت. ويأتي هذا المعرض في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي، وتشجيع المنتج المحلي وتسويقه، وحضر حفل افتتاح هذا المعرض الذي يستغرق أربعة أيام، عدد من أعضاء من المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى، ومدير مكتب الثقافة نالوت، وعدد من الضيوف.

وتضم أروقة المعرض عدد من لوحات الفن التشكيلي لعدد من فناني المنطقة، ويتضمن كذلك برنامج المعرض من المحاضرات التاريخية.

The post مكتب الثقافة نالوت يفتتح معرضا للصناعات التقليدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية