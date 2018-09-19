الوطنية للنفط تعلن عن إجراء إختبارات القبول للالتحاق بمعاهد قطاع النفط في الزاوية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إجراء اللجنة المركزية المكلفة من قبل المؤسسة يوم الاثنين الماضي الامتحانات التفاضلية لقبول الطلبة الجدد للدفعة (49) بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في طرابلس والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية في الزاوية للعام 2018 – 2019.

اللجنة المركزية قامت وفقاً لللموقع الرسمي للمؤسسة بتكليف 17 لجنة فرعية في مختلف مناطق ليبيا على حسب التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني بالإشراف على (3751 ) طالباً ممن توفرت فيهم شروط قبول التسجيل.

وبدوره نوّه رئيس اللجنة المركزية علي الديب إلى أن الامتحانات جرت بنجاح، متقدماً بالشكر ر والتقدير لأعضاء اللجان على ما قاموا به من مجهودات لإنجاح عملية قبول المتدربين الجدد لهذا العام.

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