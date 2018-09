وصول سيارات مسلحة تابعة لـ “قوة فض النزاع” إلى مقر اللواء الرابع بالعزيزية

المتوسط:

وصلت عدد من السيارات المسلحة التابعة لـ ” القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن”، التي يقودها آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي إلى مقر اللواء الرابع في العزيزية للاستعداد للدخول والانتشار وسط العاصمة طرابلس.

يذكر إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر تشكيل قوة مشتركة تحت اسم “القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن”، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

