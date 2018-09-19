مؤشرات خطيرة.. داعش يعبث بطرابلس

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صراحة “نحن نقترب من القضاء على داعش في سوريا”، بينما وفي نفس التوقيت تقريباً نشرت صحيفة “وول ستريت” تقريراً عن عودة داعش إلى طرابلس، التي ربما ستكون معقلاً جديداً للتنظيم الإرهابي بعد انحسارها في سوريا، بالرغم من العمليات العسكرية الناجحة ضدها في سرت وبنغازي.

وتحدثت الصحيفة عن أحداث المؤسسة الوطنية للنفط وقالت إن داعش قادر على الوصول بسهولة إلى المؤسسات الكبرى في الدولة، ما يعني قدرته على التوغّل أكثر في المشهد الليبي.

وتبين تصريحات أفريكوم الأخيرة بشأن إمكانية ضرب مواقع جديدة في ليبيا، -واجتماع أنجيلا ميركل مع الجانب الجزائري- بأنها ليست تحركات عبثية وإنما تدل على قراءة عميقة للوضع الراهن في ليبيا.

ولم تكن تصريحات غسان سلامة بعيدة عن هذا الشأن، فقد ظهر لأول مرة جادا وصارما في توعده بإنزال عقوبات وخيمة على كل المعرقلين لاستقرار ليبيا، ومنع أي محاولة لتنامي الجماعات المسلحة خارج القانون، حفاظا على خطته الأممية من الفشل .

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