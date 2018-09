«السراج» يلغي زيارته إلى نيويورك

المتوسط:

ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاربعاء، زيارته المقررة إلى نيويورك هذا الشهر لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مصدر بمكتب الإعلام بمجلس رئاسة الوزراء في تصريحات لقناة ليبيا، إن السراج كلف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بتمثيل ليبيا في الدورة الـ73 من اجتماعات الجمعية.

يشار إلى أن إلغاء السراج لزيارته إلى نيويورك تأتي وسط توتر أمني تشهده العاصمة طرابلس بعد خرق كل من كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي للهدنة الموقعة في الزاوية واعلان اللواء السابع تعرض مواقعه في وادي الربيع وخلة الفرجان للهجوم من قبل قوات الوفاق يوم أمس الثلاثاء.

