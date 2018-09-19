مجلسا النوايل والعربان الاجتماعيان يطالبان بالنأي بأبنائهم عن أي اقتتال بين المدن

طالب مجلسا النوايل والعربان الاجتماعيان من آمر الكتيبة 135 عدم السماح بإشراك أبناء مدينة الجميل في أي صراع أو اقتتال بين المدن والقبائل الليبية، والمساهمة في فرض الأمن ومحاربة الجريمة داخل الجميل.

ووجه المجلسان الاجتماعيان رسالة لآمر الكتيبة 135، دعوه خلالها إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الأمنية التي تشهدها مدينة الجميل، مشيرين إلى امتداد حدودها مع الجمهورية التونسية لأكثر من 150 كم مما تسبب في كثرة التهريب ودخول العصابات إلى المنطقة.

وتأتي هذه المناشدة بعد محاولة آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أسامة جويلي إقحام الكتيبة 135 في قوة فض النزاع بطرابلس التي شكلها الرئاسي مؤخرا.

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